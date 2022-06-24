Путин хочет удвоить ставку, – Джонсон
Соответствующее мнение высказал глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Он выразил опасение, что президент России Владимир Путин намерен уравнять украинские города с землей, как он это сделал в Чечне.
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По словам Бориса Джонсона, российский диктатор не воспринимает серьезно мирные переговоры по прекращению войны.
Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез – он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины,
– сказал британский премьер.
Джонсон назвал действия Путина трагической ошибкой. "Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", – резюмировал он.
Джонсон предостерег партнеров от уступок России
Недавно премьер-министр Британии предостерег, что любые уступки России по отношению к Украине приведут к "катастрофе" . По словам лидера Британии, нельзя допускать мнение, что уступки Путину приведут к чему-либо кроме катастрофы. По его мнению, уступки могут ободрить Россию и ее союзников.
Также лидер Великобритании уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится. Поэтому Джонсон отметил 4 важных шага для Украины :
- нужно обеспечить Украину вооружением;
- помочь сохранить жизнеспособность украинского государства;
- разработать альтернативные сухопутные маршруты для украинского экспорта;
- разблокировать порт Одессы
Что известно о переговорах Украины и России
- Украинская власть с начала полномасштабного вторжения России стремится закончить войну по дипломатическому пути. Поэтому Киев даже согласился вести переговоры на границе с Беларусью несмотря на то, что белорусские власти предоставили России свою территорию для наступления и обстрела Украины.
- С начала полномасштабной войны Россия согласилась только на встречу глав МИД, которая состоялась при посредничестве Турции. Впоследствии украинская делегация в Стамбуле объявила о своем видении прекращения войны. Но в Кремле после отступления с Севера отказались принимать предложения.
Зеленский пояснил, на какой мир с Россией согласится Украина и будет ли он длительным
- Существенно ухудшили переговоры зверства россиян в Киевской области. Переговоры между Украиной и Россией временно остановлены , ведь Москва выдвигает угрозы и ультиматумы. У Путина даже цинично намекнули, что ждут территориальные уступки со стороны украинского правительства.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова снова возобновить переговоры , если Россия отведет войска на позиции по состоянию на 23 февраля.
- Вместе с тем, глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией не ко времени , ведь у Украины слабая переговорная позиция. Он предположил, что переговоры с Россией могут возобновиться после контрнаступлений ВСУ .