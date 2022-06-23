Соответствующую информацию располагает военной разведкой Великобритании. Об этом премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал в интервью немецкому изданию.

Ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут: Джонсон предостерег партнеров от уступок России

Джонсон рассказал о дальнейших действиях России

Борис Джонсон объяснил, что русская армия продвигается на восточном Донбассе, сея разруху. Однако делает это ценой больших потерь среди солдат и, теряя оружие.

Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может дойти до того момента, когда уже не будет продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику,

– заявил Джонсон.

Также британский премьер объяснил, что будет аргументировать это на саммите "Большой семерки", который в выходные пройдет в Германии.

Премьер Британии призвал предоставить Украине оружие

Поскольку украинцы могут начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас,

– призвал Борис Джонсон.

Также он ответил на вопрос, как будет выглядеть победа Украины и поражение Путина:

чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля;

и чтобы русские войска были отброшены из районов, в которые они вторглись».

Кратко о последних заявлениях Бориса Джонсона

Борис Джонсон рассказал, что любые уступки России по отношению к Украине приведут к "катастрофе". Премьер Великобритании объяснил, что так называемые уступки России могут ободрить Москву и ее союзников. А это повлияет на безопасность и экономику Великобритании.

18 июня Борис Джонсон выразил надежду, что Украина может принять Евровидение в 2023 году . Объяснил, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого.

Стоит вспомнить, что 17 июня Борис Джонсон во второй раз с начала полномасштабного российского вторжения прибыл в Киев . Политик снова прошелся по улицам украинской столицы вместе с Зеленским, а также отдал уважение нашим павшим воинам и провел переговоры. Тогда Джонсона тронула поездка в столицу Украины.

Также премьер Великобритании назвал 4 шага, жизненно важных для Украины . Речь об оружии и технике, деньгах и технической поддержке, разработке альтернативных сухопутных маршрутов вместо морских, необходимость вытащить запасы из портов на украинских берегах Черного моря.

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