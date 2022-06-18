Джонсона тронула новая поездка в Киев

Во время нового визита Борис Джонсон еще раз прошелся по улицам украинской столицы вместе с Зеленским, отдал уважение нашим павшим воинам и провел переговоры. Об этом он написал в своем твиттере.

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Было невероятно трогательно снова пройти с вами по улицам Киева, отдать честь вашим павшим воинам, чью жертвенность, непобедимое мужество и храбрость мы никогда не забудем,

– написал Джонсон в своем твиттере.

Он также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за прием. Борис Джонсон назвал главу нашего государства своим другом. Это уже не в первый раз, когда британский премьер-министр выражает восхищение украинским президентом и его народом.

Визит Бориса Джонсона 17 июня: что известно

Борис Джонсон на протяжении всего периода полномасштабной войны выражает большую поддержку Украине и ее народу. Да, он решил прибыть с первым визитом еще 9 апреля. Впрочем, Джонсон предпочел приехать еще раз. Это произошло вчера, 17 июня. Британский премьер-министр неожиданно приехал во второй раз в Киев , чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Последний принял Джонсона в Мариинском дворце.

По информации издания Sky News , британский премьер должен был посетить большой саммит в английском городе Донкастер, но отказался в последний момент, чтобы прилететь в Украину.

Джонсон с Зеленским обсудили ряд важных вопросов , в частности, необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, финансовую и экономическую поддержку, гарантии безопасности для Украины; необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

Премьер-министр Великобритании заверил , что его страна продолжит предоставлять Украине вооружение и организовывать подготовку военных для его применения.

Также Владимир Зеленский с Борисом Джонсоном прогулялись по Киеву . Они побывали на выставке уничтоженной военной техники русских оккупантов и посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

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