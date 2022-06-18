Джонсона зворушила нова поїздка до Києва
Під час нового візиту Борис Джонсон ще раз пройшовся вулицями української столиці разом із Зеленським, віддав шану нашим полеглим воїнам, і провів перемовини. Про це він написав у своєму твіттері.
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Було неймовірно зворушливо знову пройти з вами вулицями Києва, віддати шану вашим полеглим воїнам, чию жертовність, непереможну мужність і хоробрість ми ніколи не забудемо,
– написав Джонсон у своєму твіттері.
Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському за прийом. Борис Джонсон назвав очільника нашої держави своїм другом. Це вже не вперше, коли британський прем'єр-міністр висловлює захопленість українським президентом та його народом.
Візит Бориса Джонсона 17 червня: що відомо
- Борис Джонсон впродовж всього періоду повномасштабної війни висловлює неабияку підтримку Україні та її народові. Так, він вирішив прибути з першим візитом ще 9 квітня. Втім, Джонсон волів приїхати ще раз. Це трапилося вчора, 17 червня. Британський прем'єр-міністр неочікувано приїхав вдруге до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Останній прийняв Джонсона у Маріїнському палаці.
- За інформацією видання Sky News, британський прем'єр мав відвідати великий саміт в англійському місті Донкастер, але відмовився в останню мить, аби прилетіти до України.
- Джонсон із Зеленським обговорили низку важливих питань, зокрема, необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, фінансову та економічну підтримку, гарантії безпеки для України; необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.
- Прем'єр-міністр Великої Британії вкотре запевнив, що його країна продовжить надавати Україні озброєння та організовувати підготовку військових для його застосування.
- Також Володимир Зеленський із Борисом Джонсоном прогулялися Києвом. Вони побували на виставці знищеної військової техніки російських окупантів та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.
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