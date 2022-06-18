Джонсона зворушила нова поїздка до Києва

Під час нового візиту Борис Джонсон ще раз пройшовся вулицями української столиці разом із Зеленським, віддав шану нашим полеглим воїнам, і провів перемовини. Про це він написав у своєму твіттері.

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Було неймовірно зворушливо знову пройти з вами вулицями Києва, віддати шану вашим полеглим воїнам, чию жертовність, непереможну мужність і хоробрість ми ніколи не забудемо,

– написав Джонсон у своєму твіттері.

Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському за прийом. Борис Джонсон назвав очільника нашої держави своїм другом. Це вже не вперше, коли британський прем'єр-міністр висловлює захопленість українським президентом та його народом.

Візит Бориса Джонсона 17 червня: що відомо

Борис Джонсон впродовж всього періоду повномасштабної війни висловлює неабияку підтримку Україні та її народові. Так, він вирішив прибути з першим візитом ще 9 квітня. Втім, Джонсон волів приїхати ще раз. Це трапилося вчора, 17 червня. Британський прем'єр-міністр неочікувано приїхав вдруге до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Останній прийняв Джонсона у Маріїнському палаці.

За інформацією видання Sky News, британський прем'єр мав відвідати великий саміт в англійському місті Донкастер, але відмовився в останню мить, аби прилетіти до України.

Джонсон із Зеленським обговорили низку важливих питань, зокрема, необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, фінансову та економічну підтримку, гарантії безпеки для України; необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

Прем'єр-міністр Великої Британії вкотре запевнив, що його країна продовжить надавати Україні озброєння та організовувати підготовку військових для його застосування.

Також Володимир Зеленський із Борисом Джонсоном прогулялися Києвом. Вони побували на виставці знищеної військової техніки російських окупантів та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.

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