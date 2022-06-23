Відповідну інформацію має військова розвідка Великої Британії. Про це прем'єр-міністр країни Борис Джонсон розповів в інтерв'ю німецькому виданню.

Зауважте Ні до чого іншого, крім катастрофи не призведуть: Джонсон застеріг партнерів від поступок Росії

Джонсон розповів про подальші дії Росії

Борис Джонсон пояснив, що російська армія просувається на східному Донбасі, сіючи розруху. Проте робить це ціною великих втрат серед солдат, та втрачаючи зброю.

Проте наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може дійти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку,

– заявив Джонсон.

Також британський прем'єр пояснив, що буде аргументувати це на саміті "Великої сімки", який на вихідних пройде в Німеччині.

"Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас", – закликав Борис Джонсон.

Також він відповів на питання, як виглядатиме перемога України та поразка Путіна: "Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, у які вони вторглися".

Коротко про останні заяви Бориса Джонсона

Борис Джонсон розповів, що будь-які поступки Росії щодо України призведуть до "катастрофи". Прем'єр Великої Британії пояснив, що так звані поступки Росії можуть підбадьорить Росію та її союзників. А це вплине на безпеку та економіку Великої Британії.

18 червня Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна таки може прийняти Євробачення у 2023 році. Пояснив, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього.

Варто пригадати, що 17 червня Борис Джонсон вдруге від початку повномасштабного російського вторгнення прибув до Києва. Політик знову пройшовся вулицями української столиці разом із Зеленським, а також віддав шану нашим полеглим воїнам і провів перемовини. Тоді Джонсона зворушила поїздка до Києва.

Також прем'єр Великої Британії назвав 4 кроки, життєво важливих для України. Мовилось про зброю та техніку, гроші та технічну підтримку, розробку альтернативних сухопутніх маршрутів для замість морських, потрібно витягнути запаси з портів на березі Чорного моря.

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