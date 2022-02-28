Подоляк обьяснил, что стороны нашли "некоторые точки", которыми можно "прогнозировать общие позиции". Об этом сообщает 24 канал.

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Скоро будет еще одна встреча

По его словам, основными вопросами, которые поднимались на переговорах, является прекращение огня на территории Украины и прекращение боевых действий.

В настоящее время украинская и российская делегации отправились в столицы для консультаций. Следующая их встреча должна состояться уже в ближайшие дни.

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