Подоляк обьяснил, что стороны нашли "некоторые точки", которыми можно "прогнозировать общие позиции". Об этом сообщает 24 канал.
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Скоро будет еще одна встреча
По его словам, основными вопросами, которые поднимались на переговорах, является прекращение огня на территории Украины и прекращение боевых действий.
В настоящее время украинская и российская делегации отправились в столицы для консультаций. Следующая их встреча должна состояться уже в ближайшие дни.
Подоляк о первом раунде переговоров с Россией: смотрите видео
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