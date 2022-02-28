Подоляк пояснив, що сторони знайшли "деякі точки", якими можна "прогнозувати спільні позиції". Про це повідомляє 24 канал.

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Скоро буде ще одна зустріч

За його словами, основними питання, які піднімалися на перемовинах, є припинення вогню на території України та припинення бойових дій.

Наразі українська та російська делегації відправилися до столиць для консультацій. Наступна їхня зустріч повинна відбудитися вже найближчими днями.

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