Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу після переговорів України та Росії зазначив, по країни провели 28 лютого перший раунд переговорів, повідомляє 24 канал.

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Деталі перемовин Києва й Москви

Подоляк наголосив, що основною метою зустрічі було обговорення питання припинення вогню на території України та бойових дій. У результаті сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення.

Заради того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації у логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій у свої столиці,

– пояснив радник глави ОП.

Він додав, що Україна й Росія обговорили можливість найближчим часом провести й другий раунд переговорів. На ньому ці теми отримають конкретну практику розвитку.

Подоляк про результати переговорів: дивіться відео

Учасники української та російської делегацій

Склад української делегації:

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,

перший заступник глави делегації України в ТКГ Андрій Костін,

народний депутат Рустем Умєров,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Склад російської делегації:

посол Росії в Білорусії Борис Гризлов,

голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький,

помічник президента Росії Володимир Мединський,

співробітники міноборони, міністерства закордонних справ.

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