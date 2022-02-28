Голова фракції "Слуга народу" у мережі прокоментував позицію України у переговорному процесі з Росією. А також пояснив, чому говорити з агресором все ж потрібно.

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Арахамія про перемовини з Москвою

У дописі "слуги народу" йшлося про те, що у Росії є два шляхи: "або перемовини підуть у правильному напрямку, або як російський бойовий корабель".

У коментарях користувачі заявили про "провокування" агресора.

А хто їх провокує? Потрібно їх вислухати й спокійно зважити всі пропозиції і їхній вплив на інтереси країни та громадян,

– заявив Арахамія.

Нагадаємо, перемовини України й Росії стартували 27 лютого, приблизно о 17:00.

Переговори України з окупантами: коротко

Українська делегація складається з представників Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

Володимир Зеленський домовився з Олександром Лукашенком про зустріч української делегації з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, поблизу річки Прип'ять.



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