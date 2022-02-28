Голова фракції "Слуга народу" мав на увазі вже крилату пораду окупантам, які брали острів Зміїний. Наші захисники сказали ворогам "Російський військовий корабель іде на***й".

До теми Стартували переговори між Україною та Росією

Прогноз Арахамії оцінили

Публікація на сторінці політика з'явилася 28 лютого о 1:34. Вона одразу отримала чимало позитивних коментарів і реакцій.

Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель,

– написав Арахамія.

Слід зауважити, що це звичайне слово "на**й" було відповіддю українських службовців на погрозу ворога, сили якого в цей момент значно переважали. Після цього фраза одразу стала одним із символів готовності українців боротися за свою країну та свободу.

Переговори героїв зі Зміїного та окупантів: дивіться відео



Головне про переговори з окупантами

Стартували перемовини приблизно о 17 годині 27 лютого. Українська делегація складається з представників Офісу Президента та представників МЗС.

Напередодні Володимир Зеленський домовився з Олександром Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

Самопроголошений президент Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.



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Текст допису з фейсбуку Давида Арахамії:

Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель