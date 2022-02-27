Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на українсько-білоруському кордоні.

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Зустріч відбудеться в районі річки Прип'ять.

Окрім цього, самопроголошений президент Білорусі взяв на себе відповідальність за те, що під час процесу візиту української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на території Білорусі, залишаться на землі.

Раніше стало відомо, що Україна погодилася на переговори з Росією заради врегулювання військового конфлікту.

Тим часом у Великій Британії вважають, що переговори з Росією є неможливими, поки країна-агресор не виведе свої війська з України.

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