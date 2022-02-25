Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він зазначив, що врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом є незмінною позицією України.

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Шанс відновити нормальне життя

Никифоров підтвердив, що Україна погодилась на пропозицію президента Росії Володимира Путіна. Просто зараз представники обох країн домовляються про місце та час переговорного процесу.

Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя,

– написав Никифоров.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Сергія Никифорова

Вітаю колеги! Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя.