Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он отметил, что урегулирование конфликта дипломатическим путем является неизменной позицией Украины.

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Шанс восстановить нормальную жизнь

Никифоров подтвердил, что Украина согласилась на предложение президента России Владимира Путина. Просто сейчас представители обеих стран договариваются о месте и времени переговорного процесса.

Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь,

– написал Никифоров.

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Текст публикации Сергея Никифорова

Поздравляю коллеги! Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь.