Вилучено жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони-накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь.

Раніше Хакери повалили сайт Нацбанку Білорусі

Що відомо

При них були також російські паспорти та конкретне завдання – слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися.

Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації й не ставати посібниками вбивств. В разі чого – повідомляйте військових, правоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання,

– написали в МВС України.



Вилучені в розвідки речі / Фото МВС України