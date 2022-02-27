Изъяты жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны – накопители информации с полученными данными в городе Мариуполь.

Ранее Хакеры повалили сайт Нацбанка Беларуси

Что известно

При них были русские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их содействовать российской оккупации.

Они убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться.

Призываем граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособниками убийств. В случае чего – сообщайте военным, правоохранителям, или по возможности осуществляйте общественные задержания,

– написали в МВД Украины.



Изъятые у разведки вещи / Фото МВД Украины