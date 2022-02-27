Диктатор Лукашенко позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны договорились, что украинская делегация встретится с российской на украинско-белорусской границе.

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Встреча состоится в районе реки Припять.

Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси взял на себя ответственность за то, что во время визита украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на территории Беларуси, останутся на земле.

Ранее стало известно, что Украина согласилась на переговоры с Россией ради урегулирования военного конфликта.

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