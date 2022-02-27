Інформацію про перемовини написав у своєму телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Це трапилось на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Україна домовилася про переговори з Росією

Переговори між Україною та Росією стартували

Переговори Україна – Росія стартували,

– мовиться у повідомленні.

Відповідну інформацію Антону Геращенку надав Федір Веніславський – народний депутат від партії "Слуга народу" та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Буквально о 16:29 Федір Веніславський в ефірі 24 каналу заявив, що українська делегація складається з представників Офісу Президента та представників МЗС.

Попередньо, 27 лютого, Володимир Зеленський домовився з Олександром Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

Варто відзначити, що Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

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