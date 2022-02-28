Глава фракции "Слуга народа" имел в виду уже крылатый совет оккупантам, которые брали остров Змеиный. Наши защитники сказали врагам "Русский военный корабль идет на***й".

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Прогноз Арахамии оценили

Публикация на странице политика появилась 28 февраля в 1:34. Она сразу же получила множество положительных комментариев и реакций.

Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль,

– написал Арахамия.

Следует заметить, что это обычное слово "на**й" было ответом украинских служащих на угрозу врага, силы которого в этот момент значительно превосходили. После этого фраза сразу же стала одним из символов готовности украинцев сражаться за свою страну и свободу.

Переговоры героев со Змеиного и оккупантов: смотрите видео

Главное о переговорах с оккупантами

Стартовали переговоры примерно в 17 часов 27 февраля. Украинская делегация состоит из представителей Офиса Президента и представителей МИД.

Накануне Владимир Зеленский договорился с Александром Лукашенком, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

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Текст сообщения из фейсбука Давида Арахамии:

Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль