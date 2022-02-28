Глава фракции "Слуга народа" в сети прокомментировал позицию Украины в переговорном процессе с Россией. А также объяснил, почему говорить с агрессором все же нужно.

Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль, – Арахамия

Арахамия о переговорах с Москвой

В сообщении "слуги народа" говорилось, что у России есть два пути: "Либо переговоры пойдут в правильном направлении, либо как русский боевой корабль".

В комментариях пользователи заявили о "провоцировании" агрессора.

А кто их провоцирует? Нужно их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и граждан,

– заявил Арахамия.

Напомним, переговоры Украины и России стартовали 27 февраля примерно в 17:00.

Переговоры Украины с оккупантами: коротко

Украинская делегация состоит из представителей Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

Владимир Зеленский договорился с Александром Лукашенко о встрече украинской делегации с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, вблизи реки Припять.

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