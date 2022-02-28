Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге после переговоров Украины и России отметил, что страны провели 28 февраля первый раунд переговоров, сообщает 24 канал.
Раньше Арахамия заявил, что переговоры нужны, чтобы по крайней мере услышать предложения России
Детали переговоров Киева и Москвы
Подоляк отметил, что основной целью встречи было обсуждение вопроса о прекращении огня на территории Украины и боевых действий. В результате, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.
Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны едут для консультаций в свои столицы.
– объяснил советник главы ОП.
Он добавил, что Украина и Россия обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров. На нем эти темы получат конкретную практику развития.
Подоляк о результатах переговоров: смотрите видео
Участники украинской и российской делегаций
Состав украинской делегации:
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- министр обороны Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
- первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,
- народный депутат Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
Состав российской делегации:
- посол России в Белоруссии Борис Грызлов,
- глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий,
- помощник президента России Владимир Мединский,
- сотрудники минобороны, министерства иностранных дел.
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