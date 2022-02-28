Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге после переговоров Украины и России отметил, что страны провели 28 февраля первый раунд переговоров, сообщает 24 канал.

Раньше Арахамия заявил, что переговоры нужны, чтобы по крайней мере услышать предложения России

Детали переговоров Киева и Москвы

Подоляк отметил, что основной целью встречи было обсуждение вопроса о прекращении огня на территории Украины и боевых действий. В результате, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны едут для консультаций в свои столицы.

– объяснил советник главы ОП.

Он добавил, что Украина и Россия обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров. На нем эти темы получат конкретную практику развития.

Подоляк о результатах переговоров: смотрите видео

Участники украинской и российской делегаций

Состав украинской делегации:

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

министр обороны Алексей Резников,

советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,

первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,

народный депутат Рустем Умеров,

заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Состав российской делегации:

посол России в Белоруссии Борис Грызлов,

глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий,

помощник президента России Владимир Мединский,

сотрудники минобороны, министерства иностранных дел.

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