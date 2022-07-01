Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що його дивують заяви деяких країн про необхідність "пожвавити перемовини".
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Президент чітко розуміє, коли мають бути переговори
Зеленський – людина, яка найбільш занурену, як в тему війни, так і в переговорний процес. Він чітко розуміє, яка має бути послідовність дій. Не треба приїжджати на 2 – 3 дні сюди і думати, що тут – такі дивні хлопці, що не розуміють, що робити,
– сказав Подоляк.
Радник голови ОП зауважив: цей процес – дуже складний, а Україна точно розуміє свої цілі у цій війні. Щодо переговорів, то їх поставили на паузі, адже вони станом на сьогодні – не на часі. У Москві ще вважають, що можуть завдати Києву тактичної поразки.
Для того, аби повернутись в нормальний переговорний процес, Україні треба перемогти Росію на полі бою. Після цього позиції української сторони на перемовинах будуть суттєво підсилені.
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Переговори між Росією та Україною: останні новини
- На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна Росії в Україні завершиться перемовинами. Обов'язок Альянсу забезпечити Києву максимально сильну позицію.
- Передусім мовиться про військову, економічну та дипломатичну допомогу.
- Глава уряду Британії Борис Джонсон вважає, що Володимир Путін зараз не сприймає серйозно перемовини з українською владою.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що переговори відновляться після успішних контрнаступів ЗСУ.
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