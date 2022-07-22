Очередные шокирующие новости о грабеже от врага сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. российские оккупанты начали разворовывать уже новый урожай в регионе.

К теме Зерновые переговоры в Турции: МИД назвал 3 условия, при которых возможно подписание соглашения

Украли уже 70 тысяч тонн зерна

По информации Гайдая, россияне украли уже около 70 тысяч тонн зерна нового урожая. Они просто отобрали у фермеров Луганщины и вывезли.

Поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, денег, чтобы рассчитаться с людьми за паи. Фермеры региона, даже без техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки,

– отметил Гайдай.

По его словам, два самых мощных предприятия Луганской области – ООО СП "Нибулон" и ЧАО "Агротон" – почти закончили убирать урожай. Но зерно национализировало себе кубанское предприятие России.

россия забирает зерно у наиболее мощных предприятий

В Луганской ОВ сообщили, что до начала российского вторжения эти две агропромышленные фирмы были наиболее мощными в регионе.

Предприятия внедряли современные технологии, создавали для арендодателей социальный пакет. Также своевременно платили по счетам и имели самый высокий уровень арендной платы.

Гайдай сообщил, что удельный вес в общем объеме производства ранних зерновых каждого из этих предприятий достигал более 10 процентов.

Сейчас оккупанты отбирают у них урожаи и вывозят на кубань.

Мародерство россиян

Еще в мае Сергей Гайдай рассказывал, что из области россияне вывезли или уничтожили объем зерна, который мог бы обеспечить нужды местных жителей почти на три года. В апреле русские оккупанты в Рубежном уничтожили элеватор. Там хранилось зерно для двухлетней нужды Луганщины – 30 тысяч тонн.

Мэрия Мариуполя также сообщала, что оттуда россияне хотят зерно отправить в Сирию. Там его уже будут продавать по так называемым "по потребностям". Таким образом, оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе для вывоза зерна.

Украинская разведка уверяла, что россияне не собираются сбавлять обороты вывоза украденного в Украине зерна. Каждый шаг оккупантов фиксируется, и впоследствии им придется отвечать за содеянное.

Есть мнение, что россии безразлично зерно – узнайте почему: смотрите видео