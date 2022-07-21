Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко. Как известно, завтра, 22 июля, в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.

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В МИД отметили, что по их итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.

Однако украинская делегация поддержит только те решения, которые будут отвечать нашим гарантиям безопасности. Вот три условия:

решения должны гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Главное о "зерновом соглашении"

Соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море Украина, россия, ООН и Турция подпишут уже завтра, 22 июля 2022 года. Подписание состоится с участием представителей Украины, россии, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по поводу экспорта украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Следовательно, удалось согласовать работу портов, чтобы экспортировать свое зерно без вмешательства российских военных. Экспорт украинского зерна пройдет через такие порты: "Одесса", "Южный", "Черноморск".

В результате российской агрессии в Украине было заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт, в том числе в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Это поставило под угрозу голода самые уязвимые страны мира, в частности, в Африке.

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