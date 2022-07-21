Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Як відомо, завтра, 22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН.

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У МЗС зазначили, що за їх підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

Однак, українська делегація підтримає лише ті рішення, які відповідатимуть нашим безпековим гарантіям. Ось три умови:

рішення мають ґарантувати безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Головне про "зернову угоду"

Угоду про "зерновий коридор" через Чорне море Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть уже завтра, 22 липня 2022 року. Підписання відбудеться за участі представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Раніше Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Відтак, вдалося узгодити роботу портів, щоб експортувати своє зерно без втручання російських військових. Експорт українського зерна відбуватиметься через такі порти: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".

Внаслідок російської агресії в Україні було заблоковано понад 20 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт, у тому числі в рамках Світової продовольчої програми ООН. Це поставило під загрозу голоду найуразливіші країни світу, зокрема, в Африці.

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