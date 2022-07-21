Угоду укладуть за участі генсекретаря ООН

Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, підписання відбудеться завтра за участі представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Церемонія пройде в стамбульському Палаці Долмабахче о 16:30. Позитивних результатів вдалося досягти на зустрічі військових делегацій.

Завтра в Стамбулі під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН Гутерреша разом з українською та російською делегаціями буде підписано критично важливу для глобальної продовольчої безпеки угоду про експорт зерна,

– заявив спікер Ердогана.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін.

Зверніть увагу! На перемовинах України з росією вдалося узгодити роботу портів, звідки наша країна зможе експортувати своє зерно без втручання російських військових. Експорт українського зерна відбуватиметься через такі порти: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".

путіну потрібна пауза у переговорах щодо вивезення зерна: дивіться відео