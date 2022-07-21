Головне про "зернову угоду"

Угоду про "зерновий коридор" через Чорне море Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть уже завтра, 22 липня 2022 року.

Передбачають, що підписання відбудеться за участі представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Раніше Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Відтак, вдалося узгодити роботу портів, щоб експортувати своє зерно без втручання російських військових. Експорт українського зерна відбуватиметься через такі порти: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".