Соглашение о разблокировании портов и экспорте украинского зерна было подписано между Украиной, ООН и Турцией в пятницу, 22 июля, в Стамбуле. росия также подписала соглашение с Турцией и ООН. Однако Украина и россия совместные соглашения не подписывали.

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Высокопоставленные представители ООН на брифинге заявили, что соглашение, как ожидается, будет полностью реализовано через несколько недель и возобновит поставки зерна из трех вновь открытых украинских портов до довоенного уровня в 5 миллионов тонн в месяц. Речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Украинским портам необходимо около 10 дней для подготовки к экспорту зерна.

Соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна будет предварительно действовать 120 дней. Но его можно будет продлить.

После подписания соглашения должны быть созданы инспекционные группы и общий координационный центр. В него будут входить представители ООН, Украины, Турции и россии. Под контролем совместного координационного центра, базирующегося в Стамбуле, корабли проплывут по Черному морю в турецкий пролив Босфор и отправятся на мировые рынки.

Безопасный проход к украинским портам и выход из них будет гарантирован при условиях "де-факто прекращением огня" для кораблей и обслуживающих их объектов. Хотя словосочетание "прекращения огня" не было в тексте соглашения.

При этом Украина не будет разминировать прилегающие к портам морские районы. Корабли будут проводить по безопасным путям.

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