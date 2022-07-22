Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига сообщил, что гуманитарные коридоры для экспорта зерна и продуктов откроют из Одессы, Черноморска и Южного.
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Этот шаг существенно поможет нашей экономике
Сибига заметил, что это очень важный шаг, который довольно долго готовили и обсуждали. В результате российской агрессии в Украине было заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт. Разблокирование экспорта зерновых из Украины существенно улучшит нашу экономику и обеспечит определенным категориям людей рабочие места.
Разблокирование экспорта Украиной зерновых, это, прежде всего – гарантия дальнейшей работы аграрного сектора Украины. Это рабочие места. Зарплаты. Налоги в бюджет... Ценим ведущую роль ООН и активное содействие Турции, что позволило достичь конкретных договоренностей и решить "зерновой вопрос",
- сказал он.
Кто будет контролировать безопасность гуманитарных коридоров
После подписания сегодняшней Инициативы в Стамбуле создадут Совместный координационный центр, который будет обеспечивать беспрепятственное передвижение судов для транспортировки продовольствия из украинских портов.
Важно, что всю деятельность в украинских территориальных водах будет контролировать только Украина. Суда с зерном будут проверять представители Турции и ООН. Ведь кремль очень боялся, что на них будут перевозить оружие. Несмотря на все попытки оккупантов, российские корабли украинское зерно сопровождать не будут, также агрессоры не будут заходить в наши порты.
Под документом, где расписаны все условия функционирования инициативы по безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов, поставили подписи представители Украины, Турции и ООН.
Документ подписали Украина, Турция и ООН / Фото Андрей Сибига
Подписанный текст договоренностей обнародуют в полном объеме. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заверил, что "никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на коленке не существует".
Также он уточнил что подписание этого документа никак не влияет на действия наших ВСУ и не предусматривает никакого ослабления санкций против россии. Перемирия нет.
И нет, это не акт доброй воли. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода,
- написал Мустафа Найем.
Отметим, что свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН. Украинская сторона не подписывает соглашения с российской стороной. Однако страна-агрессор сегодня должна подписать аналогичный документ с Турцией и ООН.
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