Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга повідомив, що гуманітарні коридори для експорту зерна та продуктів відкриють з Одеси, Чорноморська та Южного.

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Цей крок суттєво допоможе нашій економіці

Сибіга зауважив, що це дуже важливий крок, який досить довго готували та обговорювали. Внаслідок російської агресії в Україні було заблоковано більш як 20 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт. Розблокування експорту зернових з України суттєво покращить нашу економіку та забезпечить певним категоріям людей робочі місця.

Розблокування експорту Україною зернових, це, перш за все – гарантія подальшої роботи аграрного сектору України. Це робочі місця. Зарплати. Податки в бюджет… Цінуємо провідну роль ООН та активне сприяння Туреччини, що дозволило досягти конкретних домовленостей та вирішити "зернове питання",

– сказав він.

Хто контролюватиме безпеку гуманітарних коридорів

Після підписання сьогоднішньою Ініціативи у Стамбулі створять Спільний координаційний центр, який буде забезпечувати безперешкодне пересування суден для транспортування продовольства з українських портів.

Важливо, що усю діяльність в українських територіальних водах контролюватиме лише Україна. Судна з зерном перевірятимуть представники Туреччини та ООН. Адже кремль дуже боявся, що на них перевозитимуть зброю. Попри всі намагання окупантів, російські кораблі українське зерно не супроводжуватимуть, також агресори не будуть заходити у наші порти.

Під документом, де розписані усі умови функціонування Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів, поставили підписи представники України, Туреччини та ООН.



Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів / Фото Андрій Сибіга Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів / Фото Андрій Сибіга



Документ підписали Україна, Туреччина та ООН / Фото Андрій Сибіга Документ підписали Україна, Туреччина та ООН / Фото Андрій Сибіга

Підписаний текст домовленостей оприлюднять у повному обсязі. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм запевнив, що "ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує".

Також він уточнив що підписання цього документу ніяк не впливає на дії наших ЗСУ і не передбачає жодного послаблення санкцій проти росії. Перемир'я немає.

І ні, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду,

– написав Мустафа Найєм.

Зауважимо, що свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН. Українська сторона не підписує угоди з російською стороною. Проте країна-агресорка сьогодні має підписати аналогічний документ з Туреччиною та ООН.

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