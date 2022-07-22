росія також підписуватиме дзеркальну угоду. Однак прямого договору між Україною та державою-агресоркою не буде.

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Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН. Аналогічний документ мають підписати сьогодні Туреччина, ООН та росія,

– розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко.

Зауважимо, українська делегація прибула у Стамбул 22 липня. Її очолив міністр інфраструктури Олексій Кубраков.

До речі, перед тим президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що після підписання угоди "повідомить світу хорошу новину".

Що відомо про зернову угоду

росія розмістила у Чорному морі свої бойові кораблі і тим самим блокує вивіз українського зерна з портів. Через це виникла загроза голоду для деяких країн. Аби уникнути ще однієї трагедії, Туреччина погодилася стати посередником у переговорах з росією та Україною.

На переговорах Україні вдалося домовитися про роботу 3 портів: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". Саме через них здійснюватиметься експорт зерна.

Судна з зерном перевірятимуть представники Туреччини та ООН. Адже кремль боявся, що на них перевозитимуть зброю.

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До речі, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що українське зерно не супроводжуватимуть російські кораблі. Крім того, вони не будуть заходити у наші порти. Якщо ж держава-агресорка здійснить провокацію, то отримає відповідь.

До теми дивіться відео про те, як перші судна прибули в Україну, щоб вивезти зерно: