Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта продовольствия из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш .

Ранее Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, – Лещенко

Это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей во всем мире,

– подчеркнул Гутерриш.

Генсек поблагодарил Турцию за "содействие и настойчивость" на церемонии подписания в Стамбуле. Президент Реджеп Эрдоган также отметил историчность соглашения.

Совместного соглашения между Украиной и Россией нет

Украинская и российская делегация поочередно садились за стол переговоров. Первоначально Украина подписала соглашение с ООН и Турцией. Аналогичный документ подписала и россия, то есть тоже с Турцией и ООН. Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что между Украиной и россией напрямую соглашений нет.

С украинской стороны подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



Подписание соглашения / Скриншот из видео

Что предусматривает соглашение

Советник главы ОП Сергей Лещенко обнародовал первые детали соглашения от ООН:

разминирования портов не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;

в состав координационного центра, наблюдающего за выходом судов из Украины, войдут представители Украины, россии, Турции и ООН;

полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

Заместитель главы ОП Андрей Сибига показал документ. Он подчеркнул, что следующим шагом для его реализации будет создание Совместного координационного центра. Он будет обеспечивать беспрепятственное передвижение судов для транспортировки зерна из украинских портов.

Отдельно Сибига подчеркнул, что всю деятельность в украинских территориальных водах будет контролировать только Украина.



Текст сделки / Фото из фейсбука Андрея Сибиги



Текст соглашения / Фото из фейсбука Андрея Сибиги