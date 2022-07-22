Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Раніше Україна, Туреччина та ООН підписали угоду щодо вивозу зерна, – Лещенко

Це допоможе уникнути катастрофи з нестачею продовольства для мільйонів людей у всьому світі,

– наголосив Гутерреш.

Генсек подякував Туреччині за "сприяння та наполегливість" на церемонії підписання в Стамбулі. Президент Реджеп Ердоган також відзначив історичність угоди.

Спільної угоди між Україною та росією немає

Українська та російська делегація по черзі сідали за стіл переговорів. Спочатку Україна підписала угоду з ООН і Туреччиною. Аналогічний документ підписала і росія, тобто теж з Туреччиною та ООН. Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив, що між Україною та Росією напряму угод немає.

З українського боку підпис поставив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



Підписання угоди / Скриншот з відео

Що передбачає угода

Радник глави ОП Сергій Лещенко оприлюднив перші деталі угоди від ООН:

розмінування портів не буде, для проходу суден використовують безпечні фарватери;

до складу координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден з України, увійдуть представники України, росії, Туреччини та ООН;

повноцінний рух суден може початися за кілька тижнів.

Заступник глави ОП Андрій Сибіга показав документ. Він наголосив, що наступним кроком для її реалізації створять Спільний координаційний центр. Він забезпечуватиме безперешкодне пересування суден для транспортування зерна з українських портів.

Окремо Сибіга наголосив, що усю діяльність в українських територіальних водах контролюватиме лише Україна.



Текст угоди / Фото з фейсбуку Андрія Сибіги



Текст угоди / Фото з фейсбуку Андрія Сибіги

Детальніше – Подоляк роз'яснив, що Україна підписала угоду не з росією, а з Туреччиною та ООН: