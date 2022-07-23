Деталі ракетного обстрілу порту в Одесі розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що після атаки у порту виникла пожежа.

Тим часом Це плювок путіна в обличчя ООН і Ердогана, – МЗС про ракетний удар по Одеському порту

Було влучання в насосну станцію

Займання було досить незначним, отож з ним швидко впорались рятувальники. Проте ударною хвилею пошкодили будинки навколо порту.

Щодо самого зерносховища, то у нього ворог не поцілив. Хоча, каже Гуменюк, очевидно, що ракети направили туди. Дві ракети збили, ще дві потрапили в портову інфраструктуру.

Поранених наразі немає. Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію,

– зазначила Наталя Гуменюк.