Детали ракетных обстрелов порта в Одессе рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что после атаки в порту возник пожар.

Тем временем Это плевок путина в лицо ООН и Эрдогана, – МИД о ракетном ударе по Одесскому порту

Было попадание в насосную станцию

Возгорание было довольно незначительным, так что с ним быстро справились спасатели. Однако ударной волной повредили дома вокруг порта.

Что касается самого хранилища, то в него враг не попал. Хотя, говорит Гуменюк, очевидно, что ракеты направили туда. Две ракеты были сбиты, еще две попали в портовую инфраструктуру.

Раненых пока нет. Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию,

– отметила Наталья Гуменюк.