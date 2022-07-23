Детали ракетных обстрелов порта в Одессе рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что после атаки в порту возник пожар.
Тем временем Это плевок путина в лицо ООН и Эрдогана, – МИД о ракетном ударе по Одесскому порту
Было попадание в насосную станцию
Возгорание было довольно незначительным, так что с ним быстро справились спасатели. Однако ударной волной повредили дома вокруг порта.
Что касается самого хранилища, то в него враг не попал. Хотя, говорит Гуменюк, очевидно, что ракеты направили туда. Две ракеты были сбиты, еще две попали в портовую инфраструктуру.
Раненых пока нет. Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию,
– отметила Наталья Гуменюк.