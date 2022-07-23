Враг цинично выпустил по Одессе четыре ракеты типа "Калибр", две из которых попали в порт. И на это уже отреагировали в МИД Украины.

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россия не продержалась и 24 часов

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что россия даже сутки не смогла продержаться после подписания договора о разблокировании портов. Ведь ракетный удар по Одессе буквально перечеркивает все, над чем в течение одного месяца работала как Украина, так и ООН и Турция.

Российская ракета – это плевок владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна,

– подчеркнул Николенко.

Украина требует соблюдения условий

Он также заявил, что Украина продолжает подчеркивать, что условия договора необходимо выполнять. Речь идет о безопасном экспорте нашего зерна и других сельскохозяйственных товаров по Черному морю. Для этого должны использоваться три порта: Одессы, Черноморска, а также Южного.

Николенко подчеркнул важность обеспечения соблюдения россией своих обязательств. И контролировать это должны представители ООН, а также Турция. Они должны обеспечить безопасное движение судов обусловленным зерновым коридором. Если же условия выполнять страна-агрессор не будет, то последствия продовольственного кризиса во всем мире нужно будет возложить на его плечи.

Прокомментировал ракетный обстрел также глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что буквально вчера Украина смогла достичь договоренностей по экспорту зерна по морю. И уже 23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту. Это, подчеркнул он, – "российская дипломатическая дихотомия".

Враг бил по Одессе крылатыми ракетами

Около 11:00 поступила информация о том, что в Одессе раздавались взрывы. Жители сообщили, что над городом поднялся дым. Вскоре стало известно, что российские захватчики попали в порт.

Как рассказали в ОК "Юг", враг выпустил по городу сразу четыре ракеты типа "Калибр". Две из них, к счастью, удалось сбить силам ПВО. Остальные две попали в Одесский порт. С него вскоре должны были вывозить украинское зерно за границу.

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