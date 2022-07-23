Произошло это во время второй воздушной тревоги , прозвучавшей по всей территории Украины. 24 канал рассказывает все, что нужно знать о ракетной атаке по Кропивницкому 23 июля.

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Враг атаковал во время воздушной тревоги

Подчеркнем, что в ночь на 23 июля украинцев дважды будили сирены. Одну слышали в ряде регионов нашего государства, а вторую – в каждой области, кроме временно оккупированных. И именно во время второй воздушной тревоги поступило сообщение о взрывах в Кропивницком.

СМИ информировали, что около 05:00 в городе мог случиться вражеский "прилет". Спустя еще 15 минут взрывы повторились. Тогда же обитатели сообщили, что в небе виднеется густой дым. А уже чуть позже поступило подтверждение от главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича. Он подчеркнул, что это утро для горожан тревожное. Больше информации чиновник пообещал предоставить впоследствии.

Одна из целей – военный аэродром

Как рассказал впоследствии Райкович, в Кропивницком взрывы прогремели сразу в нескольких местах. Речь идет о военном аэродроме "Канатово", а также одном из объектов железнодорожной инфраструктуры. Отметим, что продолжают работу спасатели, а также сотрудники пиротехнических подразделений.

Важно! Оккупанты атаковали Кировоградщину сразу 13 ракетами. 8 снарядов типа "Калибр" выпустили из акватории моря, а еще 5 Х-22 из самолета ТУ-22М3.

Враг унес жизни у нескольких человек

Вскоре Андрей Райкович рассказал о раненых, а также погибших в результате ракетной атаки. Он отметил, что погиб один военный и два охранника трансформаторной подстанции. Что касается раненых, то спикер главы ОВА Инна Примак известила о по меньшей мере 13 людях.

Часть города была без света

Поскольку враг попал также в трансформаторную подстанцию, это стало причиной отсутствия электроэнергии. Если быть точнее, то сработала защита системы. Так что света не было в части одного из микрорайонов. Как заметил глава ОВА, над ликвидацией аварии работали специалисты. А уже по состоянию на 09:30 поставки электроэнергии возобновили.

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