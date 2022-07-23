Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Взрывы раздались на военном аэродроме "Канатово" и на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры.
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Есть погибшие и раненые
В ОВА сообщили, что, по предварительной информации, есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.
Без света пока остается часть одного из микрорайонов. Аварию ликвидируют бригады облэнерго. Андрей Райкович призвал людей не игнорировать тревоги и обязательно переходить в укрытия, когда раздаются звуки сирены.
Сообщение о взрывах появилось около 5:00 утра
Местные жители сообщили о том, что в Кропивницком слышны взрывы около 5:00 утра. За 30 минут до этого в области объявили о воздушной опасности. Cирены об отбое прозвучали уже после 6:00.
Отметим, в это время воздушная тревога была по всей Украине из-за угрозы ракетного удара. Исключение – временно оккупированные Херсон и Крым.
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Утром россияне обстреляли еще Николаев и Харьков
Утром 23 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову и Николаеву. По Николаеву россияне снова били из C-300. Они попали в большой продовольственный склад, а также из-за попадания снаряда загорелась сухая трава. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Харькове взрывы были зафиксированы в Основянском районе города. Предварительно, россияне били из РСЗО по жилым домам и офисным помещениям. Пострадал 1 человек.
Ракетные обстрелы Кропивницкого: что известно
- 23 мая в Кировоградской области украинские системы ПВО сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на открытую местность, пострадавших не было.
- 3 мая вражеским ракетам удалось долететь до цели и попасть в объект железнодорожной инфраструктуры. Погибли люди. Запуск враг совершил из региона Каспийского моря.
- В конце апреля 2 ракеты оккупантов сбили над областью украинские военные.
- Существенные разрушения объекту инфраструктуры нанес обстрел Кировоградщины 9 апреля.
- В марте летевшую на Кропивницкий ракету сбили десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
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