Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Взрывы раздались на военном аэродроме "Канатово" и на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры.

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Есть погибшие и раненые

В ОВА сообщили, что, по предварительной информации, есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

Без света пока остается часть одного из микрорайонов. Аварию ликвидируют бригады облэнерго. Андрей Райкович призвал людей не игнорировать тревоги и обязательно переходить в укрытия, когда раздаются звуки сирены.

Обратите внимание! В Кировоградской области враг запустил 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3.

Сообщение о взрывах появилось около 5:00 утра

Местные жители сообщили о том, что в Кропивницком слышны взрывы около 5:00 утра. За 30 минут до этого в области объявили о воздушной опасности. Cирены об отбое прозвучали уже после 6:00.

Отметим, в это время воздушная тревога была по всей Украине из-за угрозы ракетного удара. Исключение – временно оккупированные Херсон и Крым.

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Утром россияне обстреляли еще Николаев и Харьков

Утром 23 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову и Николаеву. По Николаеву россияне снова били из C-300. Они попали в большой продовольственный склад, а также из-за попадания снаряда загорелась сухая трава. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Харькове взрывы были зафиксированы в Основянском районе города. Предварительно, россияне били из РСЗО по жилым домам и офисным помещениям. Пострадал 1 человек.

Ракетные обстрелы Кропивницкого: что известно

23 мая в Кировоградской области украинские системы ПВО сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на открытую местность, пострадавших не было.

сбили российскую крылатую ракету. 3 мая вражеским ракетам удалось долететь до цели и попасть в объект железнодорожной инфраструктуры. Погибли люди. Запуск враг совершил из региона Каспийского моря.

попасть в объект железнодорожной инфраструктуры. В конце апреля 2 ракеты оккупантов сбили над областью украинские военные.

сбили над областью Существенные разрушения объекту инфраструктуры нанес обстрел Кировоградщины 9 апреля.

обстрел Кировоградщины В марте летевшую на Кропивницкий ракету сбили десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.