Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о ситуации в городе, передает 24 канал. Отметим, что взрывы в Николаеве с утра подтвердил мэр Александр Сенкевич.

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Враг снова бьет модифицированными ракетами

Прежде всего следует понимать, что российские военные испытывают острый дефицит ракет. Иначе они бы не переоборудовали снаряды С-300, рассчитанные на противовоздушную оборону. Ранее глава ОВА Виталий Ким рассказывал, что оккупанты оснастили эти ракеты GPS, поэтому теперь они могут бить по наземным целям.

Как отметила Наталья Гуменюк, эти снаряды зенитно-ракетных систем крайне опасны. Они могут разрываться как на воздухе, так и на земле. А хуже всего то, что они наносят максимальные повреждения.

оккупанты попали в склад

Что касается атаки этого утра, то российские захватчики попали в один из продовольственных складов в Николаеве. Кроме того, попали и в очаг сухой травы, которая после этого загорелась. К счастью, пожарным удалось ликвидировать возникшие пожары. Что касается последствий, то они уточняются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Вскоре дополнительными сведениями поделился глава ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что враг бил по городу около 4:20. Чиновник добавил, что оккупанты также попали в окрестности города.

Отметим, что неспокойное утро было также для жителей Харькова. В городе до и во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Захватчики попали в район центра Харькова

"Прилет" по городу произошел под утро. Около 06:32 от жителей поступила информация о взрывах. Уже через минуту в области объявили о воздушной тревоге. Вскоре сирены звучали также на Днепропетровщине и в Запорожье.

Жители Харькова рассказали, что взрыв прогремел также в центре города. По предварительной информации, в городе произошло сразу три "прилета". Тогда также сообщили о столбе серого дыма, поднявшемся в небо над одним из поцелуйных объектов.

Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре подтвердил информацию о "прилетах". По словам главы городского совета, оккупанты нанесли сильные удары по району центра города. Известно о по меньшей мере одного пострадавшего человека.

Также Терехов добавил, что на местах попадания вражеских снарядов уже работают спасатели. Самих жителей он попросил не игнорировать сирены и оставаться в укрытиях, когда они раздаются.

В Запорожье также слышали взрывы этого утра. В 07:15 секретарь городского совета Анатолий Куртев подчеркнул, что по областному центру "прилеты" не зафиксировали. Что касается взрывов, то звуки доносились из Запорожского района.

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