Беспокойным было утро для жителей Харькова. Сначала в городе раздались взрывы, а уже после этого – воздушная тревога. Заметим, что сирены ночью включали дважды, последний раз – по всей Украине.
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Сначала взрывы – потом сирены
К сожалению, враг для атак по Харькову в последнее время использует только РСЗО. Так что сообщения о воздушной тревоге поступают уже после того, как произошел "прилет" от оккупантов. Так случилось и в это утро. Около 06:32 в городе прогремели взрывы, а уже менее чем через минуту жителям сообщили о возможной угрозе.
Местные жители рассказывают, что взрыв слышали в центре Харькова. Это еще раз доказывает, что первоочередная цель оккупантов – бить по мирным жителям. По предварительной информации, говорится о 3 взрывах. Очевидцы рассказывают, что над городом уже поднялся столб серого дыма.
Отметим, что через несколько минут после Харькова воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях.
В некоторых областях раздаются воздушные тревоги / Скриншот карты
Напоминаем, что ни в коем случае не следует игнорировать воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь в укрытие. Находитесь там до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
Заметим, что о взрывах сообщают также жители Запорожья. Официальной информации пока нет, поэтому не исключаем, что это была работа ПВО.