Главные события 150 дня противостояния 24 канал собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только – читайте ниже.

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05:34 Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе. Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв. Информация об обстреле города уточняется.

05:06 Вскоре местные власти Кропивницкого подтвердили вражеский "прилет". Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подчеркнул, что утро было тревожным. Он также добавил, что вскоре появится информация об атаке оккупантов.

04:23 Во второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога. Но в этот раз она была на всей территории Украины. Во время нее местные жители Николаева, а также Кропивницкого сообщили о взрывах.

03:55 В Институте по изучению войны поделились очередным анализом. Его эксперты отметили, что кадыров собрал для отправки в Украину отряд. Впрочем, его решил оставить в чечне. Теперь эти бойцы будут базироваться на территории россии. Более того, они "будут исполнять долг перед родиной".

02:55 В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось у США для нашего государства. Речь идет о 6 миллиардах из 40 выделенных ранее. Отмечаем, что эти средства должны потратить до сентября. Тогда кончается финансовый год. И уже после этого начнется ленд-лиз, рассказывали раньше.

02:01 Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Напоминаем, что риск атаки противника все еще очень высокий. Не игнорируйте сирены и не рискуйте собственными жизнями.

01:49 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией о ситуации в регионе. Там заметили, что российские военные продолжают минировать побережье. Это они делают потому, что опасаются высадки десанта ВСУ. Но и без этого врагу изрядно достается. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали:

93 служащих армии россии;

реактивную систему залпового огня "Град",

3 бронетранспортера БТР-82;

2 самоходных мощных орудия "Пион";

6 военных автомобилей;

склад с боеприпасами.

01:00 Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, готовятся ли россияне к наступательным действиям в Херсонской области. По его словам, на Юге у россиян нет достаточного количества резервов, чтобы это сделать.

00:00 Министр инфраструктуры Александр Курбаков прокомментировал зерновое соглашение. Он подчеркнул, что представителей россии не будут допускать в украинские порты. В то же время, в Турции займутся созданием Совместного координационного центра для судов. Он и будет заниматься экспортом нашего зерна.