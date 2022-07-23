Головні події 150 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

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05:34 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив вибухи у місті. Він зауважив, що за попередньою інформацією минулось без жертв. Інформація щодо обстрілу міста наразі уточнюється.

05:06 Невдовзі місцева влада Кропивницького підтвердила ворожий "приліт". Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підкреслив, що ранок був тривожним. Він також додав, що невдовзі з'явиться інформація щодо атаки окупантів.

04:23 Удруге за ніч пролунала повітряна тривога. Але цього разу вона була по всій території України. Під час неї місцеві мешканці Миколаєва, а також Кропивницького повідомили про вибухи.

03:55 В Інституті з вивчення війни поділились черговим аналізом. Його експерти зауважили, що кадиров зібрав для відправлення до України загін. Утім, його він вирішив залишити у чечні. Тепер ці бійці базуватимуться на території росії. Ба більше, вони "виконуватимуть обов'язок перед батьківщиною".

02:55 У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилось у США для нашої держави. Мовиться про 6 мільярдів з 40 виділених раніше. Наголошуємо, що ці кошти повинні витратити до вересня. Тоді закінчується фінансовий рік. І вже після цього розпочнеться ленд-ліз, розповідали раніше.

02:01 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Нагадуємо, що ризик ворожої атаки все ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени та не ризикуйте власними життями.

01:49 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією щодо ситуації в регіоні. Там зауважили, що російські військові продовжують мінувати узбережжя. Це вони роблять тому, що побоюються висадки десанту ЗСУ. Але і без цього ворогові неабияк перепадає. Упродовж минулої доби наші військові ліквідували:

93 службовців армії росії;

реактивну систему залпового вогню "Град",

3 бронетранспортери БТР-82;

2 самохідні потужні гармати "Піон";

6 військових автомобілів;

склад з боєприпасами.

01:00 Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, чи готуються росіяни до наступальних дій на Херсонщині. За його словами, на Півдні у росіян немає достатньої кількості резервів, щоб це зробити.

00:00 Міністр інфраструктури Олександр Курбаков прокоментував зернову угоду. Він підкреслив, що представників росії не допускатимуть до українських портів. Водночас у Туреччині займуться створенням Спільного координаційного центру для суден. Він і займатиметься експортом нашого зерна.