Главные события 149 дня противостояния 24 каналсобрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только читайте ниже.

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06:12 Тем временем в ГСЧС сделали важное предупреждение для жителей Винницкой и Житомирской областей. Там, подчеркивают спасатели, высокая угроза возникновения пожаров. Так что людей просят быть максимально осторожными с огнем.

05:48 В МИ6 поделились информацией, касающейся России. В ведомстве подчеркнули, что страна-террорист потеряла свою способность к шпионажу в Европе на половину.

05:21 В Институте по изучению войны поделились очередным аналитическим наблюдением. Эксперты подчеркнули, что "оперативная пауза" не помогла российским военным. Об этом свидетельствует тот факт, что темп атак оккупантов за последние дни не сильно изменился.

04:34 Тем временем Молдова не пропускает российских военных в Приднестровье. Объяснение этого решения очень просто: в стране стремятся полностью вывести российский контингент, а не заменять его.

03:32 В ОК "Юг" поделились информацией из региона за минувшие сутки. Известно, что ВСУ удалось нанести 230 огневых ударов по врагу. Отметим, что это пошатнуло желание оккупантов идти в бой. А еще наши военные ликвидировали:

35 единиц личного состава;

самоходную гаубицу "Мста-С";

2 беспилотных разведчика;

3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

03:28 Также Арестович попытался объяснить, почему Россия в последнее время активизировала авиаудары. Он отметил, что это очередной тревожный колокольчик для "второй армии мира". И говорит он о том, что враждебная артиллерия не справляется с поставленной перед ней задачей.

02:38 Алексей Арестович высказался по поводу душевного и физического состояния путина. Советник главы ОП отметил, что у диктатора из кремля специфическая психопатия. Кроме того, у него наблюдается нарушение двигательных функций.

02:14 Снова неспокойной была ночь на Харьковщине. При воздушной тревоге жители слышали звуки взрывов. Известно, что после прилета в Чугуевском районе исчез свет.

01:52 В Верховной Раде предлагают наложить санкции на топ-чиновников страны-террориста. В список уже попали медведев и захаров, а также александр беглов и вячеслав володин.

01:36 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, где произошла последняя демилитаризация российских военных. Речь, как бы это эпически ни звучало, о Чернобаевке. Там ВСУ уничтожили склады оккупантов.

00:39 В ночь на 22 июля российские оккупанты снова обстреляли Никополь. Они выпустили по городу на Днепропетровщине четыре залпа из РСЗО. Об этом сообщил мэр Никополя Евгений Евтушенко.