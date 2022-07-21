Главные события 148 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. Все самое важное – читайте дальше.

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06:05 Тем временем в США прошли третьи успешные испытания гиперзвукового оружия. Заметим, что такая военная оснастка движется в верхних слоях атмосферы. А максимальная скорость его – 6200 километров в час.

05:17 Германия все-таки будет предоставлять Украине танки. Но помощь эту сложно назвать помощью. А все потому, что их наше государство будет получать по одному. Более того, начнутся поставки с апреля 2023 года.

05:00 Директор ЦРУ иронически оценил состояние Владимира Путина. Он подчеркнул, что российский диктатор слишком здоров. По крайней мере, таким он кажется на первый взгляд. Как вы поняли, это чистый сарказм.

04:27 Те же аналитики оценили наступательные потуги оккупантов в июле. Эксперты подчеркнули, что врагу не удалось дойти даже до Северска. А все потому, что он постоянно вязнет в боях.

04:10 В Институте по изучению войны подчеркнули, что призывы Сергея Лаврова захватить новые территории буквально оторваны от реальности. Там подчеркнули, что российским военным незаурядные проблемы оказывает контрнаступательное давление ВСУ.

03:14 Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве, а также Харькове. Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что оккупанты продолжают массированный обстрел города. Что касается Харькова, то взрывы прогремели где-то за пределами областного центра.

03:03 В Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно ему, наступление на Донбассе должно завершиться в ближайшие недели.

02:40 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что кафиры занялись тотальным террором горожан. Жителям угрожают, что их дома будут заселять россиянами.

02:17 Переговоры по экспорту украинского зерна суднами начинают продвигаться в нужном направлении. Уже удалось согласовать работу трех портов, из которых продукцию будут вывозить. Кроме того, предполагается, что в этот процесс не будут вовлечены российские суда.

01:54 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией из региона. Там заметили, что наши военные за прошедшие сутки доставили немало хлопот оккупантам. Кроме того, уничтожить удалось:

111 человек личного состава;

гаубицу "Мста-Б";

2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С";

беспилотный летательный аппарат типа "Элерон";

13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

01:35 Мошенники в последнее время активизировались. На одного из них пожаловался уклоняющийся. Он обратился к стражам порядка, ведь мужчину дважды "бросили" те, кто занимается изготовлением фальшивых документов.

01:09 Взрывы звучали в ряде украинских городов. Их слышали в Харькове, Никополе и Марганце. Поэтому призываем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и находиться в укрытиях. Это может спасти вам жизнь.

00:10 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, какие "взятки" российские захватчики берут, чтобы пропустить через блокпост. К примеру, чтобы без очереди проехать через Васильевку необходимо дать от 100 до 500 долларов. В то же время следует быть готовым, что враг будет еще и обыскивать и украдет нашедшие ценности.

00:04 Алексей Арестович рассказал об успехах кафиров в Донецкой области. Советник главы ОП подчеркнул, что у врага никак не складывается с наступлением. Более того, он уже потерял 2 населенных пункта.