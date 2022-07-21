Соответствующую информацию обнародовали в Официальном журнале ЕС. Перед этим 21 июля ЕС утвердил 7 пакет санкций против россии.
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В ЕС опубликовали список подсанкционных лиц
В 7 пакет санций ЕС попали российские политики, актеры и организации. В частности, в документе фигурируют физические лица:
- мэр москвы сергей собянин;
- глава госкорпорации "Ростех" сергей чемезов, а также его сын – станислав чемезов;
- уполномоченный по правам ребенка в россии мария львова-белова;
- первый заместитель премьер-министра россии андрей белусов;
- актеры владимир машков и сергей безруков;
- бывший генпрокурор россии юрий чайка;
- совладелец и генеральный директор уральской горно-металлургической компании андрей козицын;
- дочь главы "транснефти" николая токарева майя болотова;
- лидер мотоклуба "ночные волки" александр залдостанов и его трое его заместителей, среди которых гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;
- губернатор кемеровской области сергей цивель и другие.
Под ограничения попали также юридические лица:
- фонд "росийский мир";
- фонд общественной дипломатии александра горчакова;
- россотрудничество;
- ао научно-производственное объединение "квант";
- группа компаний форс;
- зао "стивидорная компания "Авлита";
- военно-патриотическое движение "юнармия";
- мотоклуб "ночные волки";
- пао сбербанк.
Коротко о 7 пакете санкций против россии
- Евросоюз ввел 7 пакет санкций против москвы. В него вошло ограничение на российское золото. В частности, говорится о запрете на покупку, импорт и трансфер золота (в частности ювелирных изделий) из россии.
- Также новые санкции расширили запрет доступа к портам и на шлюзы, чтобы предотвратить обход санкций, а также расширили ограничения на прием депозитов физических и юридических лиц из третьих стран, где контрольный пакет акции принадлежит россиянам.
- Стоит вспомнить, что Владимир Зеленский ранее объяснял, что этих санкции недостаточно – россия должна чувствовать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир. И пока ЕС не включает газ в санкции, россияне будут прибегать к шантажу и требовать ослабления санкционного давления.
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