Соответствующую информацию обнародовали в Официальном журнале ЕС. Перед этим 21 июля ЕС утвердил 7 пакет санкций против россии.

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В ЕС опубликовали список подсанкционных лиц

В 7 пакет санций ЕС попали российские политики, актеры и организации. В частности, в документе фигурируют физические лица:

мэр москвы сергей собянин;

глава госкорпорации "Ростех" сергей чемезов, а также его сын – станислав чемезов;

уполномоченный по правам ребенка в россии мария львова-белова;

первый заместитель премьер-министра россии андрей белусов;

актеры владимир машков и сергей безруков;

бывший генпрокурор россии юрий чайка;

совладелец и генеральный директор уральской горно-металлургической компании андрей козицын;

дочь главы "транснефти" николая токарева майя болотова;

лидер мотоклуба "ночные волки" александр залдостанов и его трое его заместителей, среди которых гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;

губернатор кемеровской области сергей цивель и другие.

Под ограничения попали также юридические лица:

фонд "росийский мир";

фонд общественной дипломатии александра горчакова;

россотрудничество;

ао научно-производственное объединение "квант";

группа компаний форс;

зао "стивидорная компания "Авлита";

военно-патриотическое движение "юнармия";

мотоклуб "ночные волки";

пао сбербанк.

Коротко о 7 пакете санкций против россии

Евросоюз ввел 7 пакет санкций против москвы. В него вошло ограничение на российское золото. В частности, говорится о запрете на покупку, импорт и трансфер золота (в частности ювелирных изделий) из россии.

Также новые санкции расширили запрет доступа к портам и на шлюзы, чтобы предотвратить обход санкций, а также расширили ограничения на прием депозитов физических и юридических лиц из третьих стран, где контрольный пакет акции принадлежит россиянам.

Стоит вспомнить, что Владимир Зеленский ранее объяснял, что этих санкции недостаточно – россия должна чувствовать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир. И пока ЕС не включает газ в санкции, россияне будут прибегать к шантажу и требовать ослабления санкционного давления.

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