Відповідну інформацію опублікували в Офіційному журналі ЄС. Перед цим 21 липня ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти Росії.

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У ЄС опублікували список підсанкційних осіб

Під 7 пакет санцій ЄС потрапили російські політики, актори та організації. Зокрема, в документі фігурують фізичні особи:

мер москви сергій собянін;

глава держкорпорації "ростех" сергій чемезов, а також його син – станіслав чемезов;

уповноважений з прав дитини у росії марія львова-бєлова;

перший заступник прем'єр-міністра росії андрій білоусов;

актори володимир машков та сергій безруков;

колишній генпрокурор росії юрій чайка;

співвласник і генеральний директор уральської гірничо-металургійної компанії андрій козіцин;

дочка голови "транснафти" миколи токарєва майя болотова;

лідер мотоклубу "нічні вовки" олександр залдостанов та його троє його заступників, серед яких є громадянин словаччини та голова європейського відділення клубу Йозеф Хамбалек;

губернатор кемеровської області сергій цивєльов та інші.

Під обмеження потрапили також юридичні особи:

фонд "російський світ";

фонд громадської дипломатії олександра горчакова;

росспівробітництво;

ат науково-виробниче об'єднання "квант";

група компаній форс;

зат "стивідорна компанія "Авліта";

військово-патріотичний рух "юнармія";

мотоклуб "нічні вовки";

пат ощадбанк.

Коротко про 7 пакет санкцій проти росії

Євросоюз запровадив 7 пакет санкцій проти москви. У нього ввішло обмеження на російське золото. Зокрема, мовиться про заборону на купівлю, імпорт і трансфер золота (зокрема, ювелірних виробів) з росії.

Також нові санкції розширили заборону доступу до портів і на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій, а також – розширили обмеження на прийняття депозитів фізичних та юридичних осіб із третіх країн, де контрольний пакет акції належить росіянам.

Варто пригадати, що Володимир Зеленський раніше пояснював, що цих санкції нелостатньо – росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І поки ЄС не включає газ до санкцій, росіяни вдаватимуться до шантажу та вимагатимуть послаблення санкційного тиску.

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