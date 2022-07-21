Відповідну інформацію опублікували в Офіційному журналі ЄС. Перед цим 21 липня ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти Росії.
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У ЄС опублікували список підсанкційних осіб
Під 7 пакет санцій ЄС потрапили російські політики, актори та організації. Зокрема, в документі фігурують фізичні особи:
- мер москви сергій собянін;
- глава держкорпорації "ростех" сергій чемезов, а також його син – станіслав чемезов;
- уповноважений з прав дитини у росії марія львова-бєлова;
- перший заступник прем'єр-міністра росії андрій білоусов;
- актори володимир машков та сергій безруков;
- колишній генпрокурор росії юрій чайка;
- співвласник і генеральний директор уральської гірничо-металургійної компанії андрій козіцин;
- дочка голови "транснафти" миколи токарєва майя болотова;
- лідер мотоклубу "нічні вовки" олександр залдостанов та його троє його заступників, серед яких є громадянин словаччини та голова європейського відділення клубу Йозеф Хамбалек;
- губернатор кемеровської області сергій цивєльов та інші.
Під обмеження потрапили також юридичні особи:
- фонд "російський світ";
- фонд громадської дипломатії олександра горчакова;
- росспівробітництво;
- ат науково-виробниче об'єднання "квант";
- група компаній форс;
- зат "стивідорна компанія "Авліта";
- військово-патріотичний рух "юнармія";
- мотоклуб "нічні вовки";
- пат ощадбанк.
Коротко про 7 пакет санкцій проти росії
- Євросоюз запровадив 7 пакет санкцій проти москви. У нього ввішло обмеження на російське золото. Зокрема, мовиться про заборону на купівлю, імпорт і трансфер золота (зокрема, ювелірних виробів) з росії.
- Також нові санкції розширили заборону доступу до портів і на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій, а також – розширили обмеження на прийняття депозитів фізичних та юридичних осіб із третіх країн, де контрольний пакет акції належить росіянам.
- Варто пригадати, що Володимир Зеленський раніше пояснював, що цих санкції нелостатньо – росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І поки ЄС не включає газ до санкцій, росіяни вдаватимуться до шантажу та вимагатимуть послаблення санкційного тиску.
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