Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні "зелене світло" новим санкціям дали посли ЄС.

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Інформацію про нові санкції опублікували у віснику ЄС

Вже 21 липня інформацію про нові каральні обмеження проти держави-агресорки опублікували в офіційному віснику ЄС. Держави-члени Євросоюзу погодились посилити та продовжити санкції проти кремля.

Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля.

Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал москві: ми будемо тиснути стільки, скільки потрібно,

– написала фон дер Ляєн.

У санкційному пакеті – ембарго на російське золото

Раніше посол Литви у ЄС Арнольдас Пранкевічус розповів, що серед каральних обмежень – ембарго на російське золото. Також будуть заморожені активи російського "Сбербанку". Значно посилять і персональні обмеження. У перелік потрапили понад 50 росіян, серед них – військові, політики, пропагандисти.

Реакція Офісу Президента

В Офісі Президента схвально відгукнулись по крок країн ЄС. Голова ОП Андрій Єрмак зауважив, що потрібно тиснути далі.

Газове ембарго – це наступний крок. Не маємо права зупинятися,

– додав Єрмак.

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