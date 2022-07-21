Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні "зелене світло" новим санкціям дали посли ЄС.
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Інформацію про нові санкції опублікували у віснику ЄС
Вже 21 липня інформацію про нові каральні обмеження проти держави-агресорки опублікували в офіційному віснику ЄС. Держави-члени Євросоюзу погодились посилити та продовжити санкції проти кремля.
Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля.
Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал москві: ми будемо тиснути стільки, скільки потрібно,
– написала фон дер Ляєн.
У санкційному пакеті – ембарго на російське золото
Раніше посол Литви у ЄС Арнольдас Пранкевічус розповів, що серед каральних обмежень – ембарго на російське золото. Також будуть заморожені активи російського "Сбербанку". Значно посилять і персональні обмеження. У перелік потрапили понад 50 росіян, серед них – військові, політики, пропагандисти.
Реакція Офісу Президента
В Офісі Президента схвально відгукнулись по крок країн ЄС. Голова ОП Андрій Єрмак зауважив, що потрібно тиснути далі.
Газове ембарго – це наступний крок. Не маємо права зупинятися,
– додав Єрмак.
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Сьомий пакет санкцій проти росії: що відомо
- Раніше журналіст "Раді Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що рішення про новий пакет санкцій погоджене послами країн ЄС.
- Цю інформацію підтвердили в Офісі Президента.
- У вечірньому зверненні президент Зеленський зауважив, що тих санкцій, які пропонують партнери недостатньо.
- Адже поки Євросоюз не включає у пакет обмеження на російський газ, кремль може вдаватись до шантажу.