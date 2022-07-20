Раніше з'являлася інформація про те, що посли ЄС погодили 7 пакет санкцій проти російських окупантів. Україна закликає партнерів якомога швидше посилити тиск на російських терористів, які щодня ведуть обстріли мирних людей.

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Зеленський про погодження 7 пакета санкцій

Президент Володимир Зеленський у свому традиційному зверненні повідомив про те, що 7 пакет санкцій ЄС проти росії вже на фінальній стадії. Зокрема, Європа заборонить імпорт російського золота.

Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир,

– сказав Зеленський.

Він пояснив, що наслідки залежності від росіян зараз чудово видно на енергоринку Європи. Поки ЄС не включає газ до санкцій, окупанти вдаються до шантажу та вимагають послаблення санкційного тиску.

Зеленський додав, що усі кроки, які Україна просить зробити партнерів, не просто якась забаганка. Нам довелося на власному досвіді відчути усю підлість та ницість ворога, і ми як ніхто розуміємо, що його можна зупинити лише жорсткою відсіччю.



"І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни", – наголосив президент.

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