Арестович заявив, що росія наразі має більше полонених

Про наслідки ймовірного контрнаступу ЗСУ висловився радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що наступальні дії передбачають захоплення у полон сил противника.

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Зокрема, Арестович сказав, що в полоні ворога наразі більше українських військових, аніж в нашої сторони. Та після того, як ЗСУ підуть у контрнаступ, радник глави ОП прогнозує масовий "набір" російських полонених.

Уявіть, що буде, коли піде наш контрнаступ, з полоненими, яких буде сотні тисяч. Тому що наступ завжди дає дуже багато полонених. Це секрет, чому наших полонених у розпорядженні російської армії набагато більше, ніж їх полонених у нас. Коли ми підемо – це буде набір полонених, масовий,

– розповів Арестович.

Він пояснив, що ЗСУ досі не йдуть в контрнаступ, оскільки чекають, що російська армія втратить здатність наступати.

"Наше завдання – вимотати противника. російська армія повинна втратити здатність наступати. Коли угруповання втрачає здатність наступати – воно втрачає здатність і контрнаступати, робити ефективні контрудари у відповідь на наш контрнаступ", – резюмував Арестович.

До уваги. У полоні росії перебуває близько 2 500 українських військових. Йдеться про захисників "Азовсталі", які в середині травня отримали наказ припинити оборону Маріуполя. Українських воїнів вивезли на окуповані території.

Що відомо про контрнаступ

Президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати всі території України, включно з Кримом. Останнім часом на окупованих територіях почастішали вибухи на складах і базах окупантів. Йдеться про вибухи у Кадіївці (Луганська область), Новій Каховці (Херсонщина) та Мелітополі (Запоріжжя).

19 липня 2022 року українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у випадку підриву мосту, окупантам не буде як відступати.

У Міноборони Великої Британії заявили, що цей міст ключова вразливість для російських сил. У британській розвідці констатували, що контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що звільнення Півдня – питання часу. Він прогнозує, що окупантам незабаром буде все складніше утримувати свої позиції.

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