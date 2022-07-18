Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що обстріли російських складів з боєприпасами не лише продовжуватимуться, а й збільшуватимуться.

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"Кожного дня ми чутимемо більше таких повідомлень, оскільки усе лише набирає обертів. Ми отримуємо все більше зброї від наших міжнародних партнерів та можемо наносити все більше цих ударів", – заявив Коваленко.

Зменшилась кількість обстрілів окупантів

За його словами, таких об'єктів достатньо багато, а деякі окупанти зараз навіть намагаються їх переміщувати на якомога більшу відстань від лінії фронту. Однак тепер ми вже бачимо, як зменшилась кількість обстрілів російських загарбників по лінії фронту.

Їм не вистачає боєприпасів, вони не встигають забезпечувати свої передові підрозділи снарядами, а саме обстріли мають дуже великий вплив на можливості окупаційних підрозділів – або йти в наступ, або тримати оборону,

– зауважив Коваленко.

Зменшився наступальний потенціал загарбників

Він зазначив, що обстріли дуже важливий аспект для окупантів. Зокрема, якщо говорити про Донбаський плацдарм, а саме – Луганську область, то з Луганської та Харківської областей загарбники намагаються здійснювати якісь наступальні дії.

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На інших плацдармах російські військові намагаються тримати оборону. Водночас саме зараз ми бачимо, як зменшується потенціал російських окупантів з реалізації наступальних дій та потенціал їхніх оборонних можливостей.

Де розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Саме там, де їхня оборона буде найслабшою, там де вона буде найбільш нівельованою завдяки обстрілам ЗСУ – там і розпочнуться контрнаступальні дії наших військових,

– заявив Коваленко.

Він наголосив, що це не може бути якась окрема локація, про яку ми можемо точно знати. Там, де буде найбільш нівельований оборонний потенціал загарбників – там і будуть контрнаступальні дії.

Тож Коваленко наголосив, що поки невідомо, яка саме це буде локація. Однак, за його словами, точно відомо, що таких об'єктів загарбників на тимчасово окупованих територіях, які необхідно знищувати нашим Збройним Силам, ще достатньо багато.

"Тому це (контрнаступ – 24 канал) може бути найближчими тижнями, а не найближчими днями", – зазначив Коваленко.

Коваленко припустив, де може початися контрнаступ ЗСУ: дивіться відео



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