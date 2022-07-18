ЗСУ атакують окупантів
У СтратКомі іронічно зауважили, що в Кадіївці сталося "самозапалювання", адже росіяни постійно брешуть про удари по складах й вигадують байки про "детонацію селітри".
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Куріння у невстановлених місцях стає вже звичною справою. Так само як і метушня, паніка і крики "все прапало" у росіян. І знову крики, хаотичне рятування награбованого і панічні настрої в окупанта,
– наголосили у ЗСУ.
На відео з місця події видно потужну пожежу й дим. Також чуються гучні звуки вибухів. Ймовірно, це детонують боєприпаси.
У Кадіївці на Луганщині знову палає російський склад зі зброєю: потужне відео
Зауважимо, коли саме відбулася ця атака – невідомо.
До речі, 18 липня російські боєприпаси детонують в окупованому селі Райське біля Нової Каховки на Херсонщині. За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, атакували ворожий склад близько 5 години ранку.
Останнім часом росіяни втрачають все більше зброї. Лише день перед тим їхні склади горіли у Чулаківці та Лазурному.
Загальні втрати окупантів на війні проти України
- Особового складу ліквідовано 38 450 бійців;
- танків – 1 687 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 886 одиниць;
- артилерійських систем – 849 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;
- засобів ППО – 113 одиниць;
- літаків – 220 одиниць;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- дронів – 690 одиниць;
- крилатих ракет – 166 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 одиниць;
- спеціальної техніки – 70 одиниць
До речі, найбільше бійців та техніки 17 липня росіяни втратили на Бахмутському напрямку.
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