ЗСУ атакують окупантів

У СтратКомі іронічно зауважили, що в Кадіївці сталося "самозапалювання", адже росіяни постійно брешуть про удари по складах й вигадують байки про "детонацію селітри".

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Куріння у невстановлених місцях стає вже звичною справою. Так само як і метушня, паніка і крики "все прапало" у росіян. І знову крики, хаотичне рятування награбованого і панічні настрої в окупанта,

– наголосили у ЗСУ.

На відео з місця події видно потужну пожежу й дим. Також чуються гучні звуки вибухів. Ймовірно, це детонують боєприпаси.

У Кадіївці на Луганщині знову палає російський склад зі зброєю: потужне відео

Зауважимо, коли саме відбулася ця атака – невідомо.

До речі, 18 липня російські боєприпаси детонують в окупованому селі Райське біля Нової Каховки на Херсонщині. За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, атакували ворожий склад близько 5 години ранку.

Останнім часом росіяни втрачають все більше зброї. Лише день перед тим їхні склади горіли у Чулаківці та Лазурному.

Загальні втрати окупантів на війні проти України

Особового складу ліквідовано 38 450 бійців;

танків – 1 687 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 886 одиниць;

артилерійських систем – 849 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;

засобів ППО – 113 одиниць;

літаків – 220 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

дронів – 690 одиниць;

крилатих ракет – 166 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 одиниць;

спеціальної техніки – 70 одиниць

До речі, найбільше бійців та техніки 17 липня росіяни втратили на Бахмутському напрямку.

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